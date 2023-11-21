Gazze'den tahliye edilen 87 kişi İstanbul'a getirildi! Katliamın tanıkları o günleri anlattı
İSRAİL'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 87 kişi, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Gazze'de yaşanan katliamı anlattılar...
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 87 kişi İstanbul'a getirildi. Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen 27 KKTC, 60 Türkiye vatandaşını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Türkiye ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.
Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara havalimanında çay ve kurabiye ikramında bulunuldu. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen otobüslerle havalimanından ayrılırken, KKTC vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.
Ailesini bırakıp İstanbul'a eşinin yanına geldi
Gazze’de ailesini bırakıp İstanbul’da yaşayan eşinin yanında gelen 33 yaşındaki Ahmet Şaltur, çok sayıda kişinin kurtarıldığını belirtti. Şaltur, ’’Herkes bizim için elinden geleni yaptı ve ailem hala Gazze’de yaşıyor. Orada kalmaya devam edecekler. Bir sürü eksik var elektrik, gaz ve su."
"Yakıt en önemli ihtiyacımız. Yakıt eksikse suyu yer altından çıkaramıyorlar. Asıl en önemlisi güvenlik sıkıntımız var ve insanlar bir yerden bir yere kaçmaya çalışıyorlar. Güvenli bir yer kalmadı, hastaneler okullar ve kiliseler hep bombalandı’’ diye konuştu.