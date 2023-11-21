Gazze'den tahliye edilen 87 kişi İstanbul'a getirildi! Katliamın tanıkları o günleri anlattı

"Yakıt en önemli ihtiyacımız. Yakıt eksikse suyu yer altından çıkaramıyorlar. Asıl en önemlisi güvenlik sıkıntımız var ve insanlar bir yerden bir yere kaçmaya çalışıyorlar. Güvenli bir yer kalmadı, hastaneler okullar ve kiliseler hep bombalandı’’ diye konuştu.