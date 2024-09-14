Gazze'den kahreden görüntüler! 6 yaşındaki Kerim yaşam mücadelesi veriyor
Anadolu Ajansı
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Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir çadırda yaşayan 6 yaşındaki Filistinli Kerim Medhun, yetersiz beslenme ve beyin atrofisi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya...
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu çok sayıda çocuk hayatını kaybetti.
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İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir çadırda yaşayan 6 yaşındaki Filistinli Kerim Medhun, yetersiz beslenme ve beyin atrofisi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya...
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