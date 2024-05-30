Gazze'de vicdanları sızlatan görüntü! 7 aylık bebek, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 36 binden fazla insan hayatını kaybetti. Gazze'de 7 aylık bir bebek, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.
İsrail 237 gündür Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. Son 24 saatte 53 Filistinli daha İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e yükseldi. Öte yandan vicdanları yaralayan görüntülere yenisi eklendi.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günlerde dünyaya gelen Fayiz Ebu Ataya adlı bebek, İsrail tarafından sınır kapılarının kapalı tutulması ve kente gıda ile tıbbi yardımların ulaşamaması sonucunda, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.
7 Aylık bebeğin cenazesi, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Savaş sırasında doğan bebeğin özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran görevliler, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını dile getirdi. Açlıktan ölen bebeğin hali görenlerin içlerini acıttı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 237 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 53 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 357 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.