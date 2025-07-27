Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle oluşan ağır insani kriz sonucu, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi gören 10 yaşındaki Nur Ebu Sel’a, yetersiz beslenme ve tıbbi mama eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 133'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk, 6 ölüm vakasının kaydedildiği ifade edildi.
Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi gören 10 yaşındaki Nur Ebu Sel’a, yetersiz beslenme ve tıbbi mama eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.