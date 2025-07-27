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Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

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Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle oluşan ağır insani kriz sonucu, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi gören 10 yaşındaki Nur Ebu Sel’a, yetersiz beslenme ve tıbbi mama eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 1

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 133'e çıktı.

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Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 2

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk, 6 ölüm vakasının kaydedildiği ifade edildi.

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Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 3

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavi gören 10 yaşındaki Nur Ebu Sel’a, yetersiz beslenme ve tıbbi mama eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 4

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

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