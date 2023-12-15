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Gazze'de ne ölüye ne diriye rahat yok! İsrail ordusu, cesetleri mezarlardan çıkardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Gazze'de ne ölüye ne diriye rahat yok! İsrail ordusu, cesetleri mezarlardan çıkardı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ederken mezarlıklara da zarar vermeye başladı. El-Faluca Mezarlığı'nın tahrip edilmesi sonucunda bazı cesetlerin mezarlardan dışarı çıktığı belirtildi.

Gazze'de ne ölüye ne diriye rahat yok! İsrail ordusu, cesetleri mezarlardan çıkardı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca Mezarlığı'nı tahrip ettiği ve bunun sonucunda bazı cesetlerin mezarlardan dışarı çıktığı belirtildi.

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Gazze'de ne ölüye ne diriye rahat yok! İsrail ordusu, cesetleri mezarlardan çıkardı

Filistinli gazeteci İslam Bedr, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Faluca Mezarlığı'nın İsrail zırhlı araçları ve iş makineleri tarafından uğradığı tahribatı gözler önüne serdi.

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Gazze'de ne ölüye ne diriye rahat yok! İsrail ordusu, cesetleri mezarlardan çıkardı

Bedr, İsrail zırhlı araçlarının, mezarlıkta büyük çukurlar açtığını ve bazı cesetlerin de mezarlardan dışarı çıktığını kaydetti.

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Gazze'de ne ölüye ne diriye rahat yok! İsrail ordusu, cesetleri mezarlardan çıkardı

Videoda bir Filistinlinin, dışarı çıkan bir cesedi toplamaya çalıştığı görüldü. Bedr, videonun sonunda, İsrail'in sadece canlılara değil "şehitlerin" cesetlerine karşı da suç işlediğini ifade etti.

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