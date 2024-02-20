Gazze'de kalan nişanlısı için yardım istedi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okurken tanışarak arkadaş olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Mertcan Gökay (27) ile Filistinli Haya Hamouda (24) kurdukları gönül birlikteliği sonrası her iki ailenin de katılımıyla 1 Temmuz 2023 tarihinde Eskişehir'de düzenlenen nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çift evlilik tarihi olarak da 16 Ocak 2024 tarihini belirlerken nişanın hemen ardından Mertcan Gökay askere, Haya Hamouda ise düğün hazırlıkları için memleketi Filistin'in Gazze bölgesine gitti. Genç çift bir yandan düğün hazırlıklarına başlarken, İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardıman ile bütün hayalleri altüst oldu. Bombalanan Gazze'de evlerini ve arabalarını kaybeden genç kız, annesi ile yaşam savaşı verirken, nişanlısı Mertcan ise çaresizlik içinde nişanlısı ve ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.