Gazze'de İsrail yıkımının fotoğrafları! 12 gün önce nasıldı şimdi nasıl?
İsrail 12 gündür Gazze'ye savaş uçaklarıyla bomba yağdırıyor... Hastaneler, okullar, çamiler, kiliseler vuruldu. Çoğu çocuk ve kadın 3 binden fazla insan hayatını kaybetti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş ‘öncesi ve sonrası’ fotoğraflarını paylaştı.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail-Filistin savaşı 12. gününde de sürüyor. İsrail'in savaş uçakları ve modern ağır silahlarla düzenlediği saldırılara, Hamas güçleri füzelerle cevap vermeye çalışıyor.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı.
İsrail ordusu 12 gündür aralıksız şekilde Gazze’yi vurmaya devam ederken, Filistin Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar paylaştı.