Gazze'de insanlık dramı! Gıda yardımı alabilmek için Netzarim Koridoruna gittiler...

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze kent merkezindeki bir barınma merkezine sığınan 9 yaşındaki Meryem Abdulaziz Mahmud Davvas, ciddi yetersiz beslenme nedeniyle yürüyemez hale geldi. Saldırılar öncesi 25 kilogram ağırlığında olan Meryem’in kilosu 10 kilograma kadar düştü. Hastanede yapılan testlerde küçük kızda herhangi bir organik rahatsızlık tespit edilmezken, doktorlar durumun tamamen açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklandığını bildirdi. Meryem’in ailesi, kızlarının hayatta kalabilmesi için acilen Gazze dışında tedavi alması ve sağlıklı beslenme desteği için çağrıda bulunmuştu.