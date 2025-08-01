Gazze'de insanlık dramı! Gıda yardımı alabilmek için Netzarim Koridoruna gittiler...
İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan gıda malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoruna akın etti.
Aylardır açlık ve saldırılar ile başetmeye çalışan Gazze halkı canı pahasına gıda yardımlarına ulaşmaya çalışıyor. Gzze'de açlıktan ölenlerin sayısı giderek artarken halk destek için çağrıda bulunuyor.
İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan gıda malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoruna akın etti.
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde olgunlaşmamış meyveler bile alıcı buluyor. Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde yaşayan 60 yaşındaki Şevki Selim en-Neccar, açtığı yer tezgahında olgunlaşmamış karpuz satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Gıda sıkıntısının derinleştiği bölgede, henüz olgunlaşmamış karpuzlar dahi halk için temel besin kaynağı haline gelmişti.
İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze kent merkezindeki bir barınma merkezine sığınan 9 yaşındaki Meryem Abdulaziz Mahmud Davvas, ciddi yetersiz beslenme nedeniyle yürüyemez hale geldi. Saldırılar öncesi 25 kilogram ağırlığında olan Meryem’in kilosu 10 kilograma kadar düştü. Hastanede yapılan testlerde küçük kızda herhangi bir organik rahatsızlık tespit edilmezken, doktorlar durumun tamamen açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklandığını bildirdi. Meryem’in ailesi, kızlarının hayatta kalabilmesi için acilen Gazze dışında tedavi alması ve sağlıklı beslenme desteği için çağrıda bulunmuştu.