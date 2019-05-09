Gazze'de gazeteci oğlu Yasir öldürüldü! Filistinli anne Madonna'ya mesaj gönderdi
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın annesi Hayriyye Murteca, Eurovision için İsrail' e gidecek olan Madonna'ya ''katillerin sahnesinde şarkı söyleme'' diyerek mesaj gönderdi.
İsrail güçleri tarafından geçen yıl Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada üzerinde 'Press' (basın) yazılı yeleği olmasına rağmen şehit edilen gazeteci Yasir Murteca'nın (30) annesi Hayriyye Murteca, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya bir mesaj gönderdi.
Filistinli anne, elektronik posta olarak gönderdiği ve sosyal medyada da yayınlanan mesajında, "Sayın Madonna, şüphesiz ki sen beni tanımıyorsun ancak oğlum Yasir'i tanıyorsundur.
Onun hakkında mutlaka bir haber duymuşsundur. Belki de bu hikayeye inanmamışsındır. Yasir'in vefatından daha doğrusu öldürülmesi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ben bile hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Filistinli anne Hayriyye, oğlunun ölümünü şu sözleriyle anlattı: "Oğlum kuş gibi hayalleriyle uzaklara uçmayı hayal eden bir foto muhabiriydi. İsrail'in Gazze halkına yönelik ihlallerini belgelemek için fotoğraf makinesini taşıyordu. 7 Nisan 2018'de Yasir de diğer gazeteciler gibi kaskı ve yeleğini giymiş, fotoğraf makinesini taşıyordu.