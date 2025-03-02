Gazze'de Filistinliler, yıkım ve enkaz arasında ilk iftarlarını açtı
İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ramazanın ilk iftarı, enkaz yığınları arasında kurulan sofrada toplu olarak yapıldı.
Gazzeliler ramazan ayına bu yıl benzeri görülmemiş bir yıkımın ortasında girdi. İsrail'in 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucu binlerce kişinin evi enkaza dönerken, binlerce kişi de zorla yerinden edildi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı
Gazze'de 60 bin 368 konut, 823 cami, 3 kilise, üniversite binalarının da arasında yer aldığı 136 eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 355'i de hasar gördü.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli, ilk iftarlarını harabeye dönen sokaklarda, enkaz yığınları arasında kurdukları büyük bir sofrada toplu olarak yaptı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Ebu Atvan ailesi, Ramazan ayının ilk iftarı için hazırlık yaptı. Derme çatma çadırda yaşayan aile, ellerindeki sınırlı malzemelerle iftarlarını açtı.