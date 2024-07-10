Gazze'de enkazların arasında akrobasi sporu! Şaşırtan görüntüler
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Bölgesinde bir araya gelen Gazzeli parkur sporcuları, bölgedeki yıkıma dikkat çekmek için harabe halindeki binaların zorlu engellerine aldırmadan akrobatik atlayışlarla hünerlerini sergiledi.
Gazze'de taş üstüne taş kalmazken ortaya dramatik görüntüler çıkıyor. Gazzeli parkur sporcuları yıkıntılar arasında gösteri yaptı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.
İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38 bin 243 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 33 kişiyi de yaraladı.
Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, 9 ayı aşkın süren saldırılarında sık sık hastaneleri, okulları, yerinden edilmişlerin sığındığı kampları vurdu.