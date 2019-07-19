Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri - Sayfa 1

 İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 74 Filistinli yaralandı.

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Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri - Sayfa 2

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 36'sı gerçek mermiyle olmak üzere 74 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

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Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri - Sayfa 3

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri - Sayfa 4

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor

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