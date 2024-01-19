Gazze için yeni felaket senaryosu DSÖ duyurdu: Binlerce kişi taşıyıcı olabilir
Neredeyse iç temiz su ve tuvaletin olmadığı Gazze'de sarılığa neden olan hepatit A'nın hızlıca yayılmasından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.
Muhtelemelen binlerce kişi
Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.
Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.
Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.