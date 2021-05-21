Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından Filistin halkı, Gazze'deki enkaza dönmüş evlerine geri döndü.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından sığındıkları güvenli bölgeden ayrılan Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerine geri döndü.
Filistinli bir kadın, enkaza dönen evinin mutfağında yemek pişirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Filistinlilere 1 milyon dolar değerinde acil insani yardım ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 1 milyon dolar katkı yapacaklarını açıkladı.
Sözcü Cao, ayrıca Filistin'e 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı göndereceklerini duyurdu.