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Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü

Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından Filistin halkı, Gazze'deki enkaza dönmüş evlerine geri döndü.

Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından sığındıkları güvenli bölgeden ayrılan Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerine geri döndü.

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Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü

Filistinli bir kadın, enkaza dönen evinin mutfağında yemek pişirdi.

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Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Filistinlilere 1 milyon dolar değerinde acil insani yardım ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 1 milyon dolar katkı yapacaklarını açıkladı.

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Gazze halkı ateşkesin ardından enkaza dönmüş evlerine geri döndü

Sözcü Cao, ayrıca Filistin'e 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı göndereceklerini duyurdu.

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