Gazze ateşkesinde 3. rehine takası başladı
İsrail ve Hamas arasında gerçekleşen 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından devam eden rehine takası süreci devam ediyor. Son takas kapsamında Hamas, Kızılhaç'a 13 İsrailli rehine, 3 Tayland vatandaşı ve 1 Rus'un teslim edildiğini duyurdu.
Mısır, rehine takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli rehinenin listesini teslim aldıklarını duyurdu.
Açıklama Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'dan geldi.
İnsani aranın üçüncü gününün "sorunsuz bir şekilde" geçtiğini belirten Raşvan, “Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık.” ifadelerini kullandı.
Mısır'ın insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, "2'si yakıt ve 2'si doğalgaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze’ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze’nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.
Hamas ise varılan mutabakat kapsamında 13 İsrailli ve 4 yabancı uyruklu rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiklerini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 13 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.