Gaziantep'teki minder tatlısına yoğun ilgi! Patent için başvuru yaptı

Yöresel adıyla da dikkat çeken tatlının yapımında önce hamuru yoğrularak hazırlanıyor. Daha sonra yağda kızartılan hamurun kesme işlemleri yapılıyor. Son olarak ise müşterilerin isteğine göre dondurmalı, kaymaklı, muzlu yaparak, bol fıstıkla servis ediliyor.