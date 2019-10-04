Gaziantep'teki minder tatlısına yoğun ilgi! Patent için başvuru yaptı
GAZİANTEP'te çikolatalı lokma tatlısı ve bölgeye has olan halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' yapan Kenan Süzerer, son günlerde ilginin artması üzerine patent almak için başvuru yaptı.
Gaziantep’te tatlıcılık yapan Kenan Süzerer, son günlerde ilgi gören çikolatalı lokma tatlısı ve bölgeye has olan halka tatlıyı birleştirerek ‘minder tatlısı’ yaptı. Süzerer vatandaşların ilgi gösterdiği tatlının patentini almak için başvurularını yaptı
Gastronomi kenti Gaziantep’te tatlı ustası Kenan Süzerer, son günlerde ilgi çeken çikolatalı lokma tatlısı ve yöreye özgü halka tatlıyı birleştirerek ‘minder tatlısı’ adını verdiği yeni bir tatlı yaptı.
Yöresel adıyla da dikkat çeken tatlının yapımında önce hamuru yoğrularak hazırlanıyor. Daha sonra yağda kızartılan hamurun kesme işlemleri yapılıyor. Son olarak ise müşterilerin isteğine göre dondurmalı, kaymaklı, muzlu yaparak, bol fıstıkla servis ediliyor.
"İsmi dinlendiğimiz minderden geliyor"
Tatlının beğenildiğini söyleyen Süzerer, "Tatlının ismi eskiden üzerinde oturup dinlendiğimiz minderden geliyor. Dondurmalısı, kaymaklısı, muzlusu var. İleride peynirli ve farklı çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz oldukça beğeniyor." dedi.