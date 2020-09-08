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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası 4 ölü 7 yaralı

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GAZİANTEP'te sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 N 2498 ile 34 BJS 643 plakalı iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

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O sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı.

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Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.

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Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

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