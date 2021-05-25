Gaziantep'te yürüyüş yaparken buldu görünce şaştı kaldı: 50 bin dolara...

"Taştan bir parça alarak yaptırdığım analiz raporlarında ise resimleri görenlerin tezini destekleyecek sonuçlar çıkmadı" diyen Kuş "Halen daha elimdeki taşı görenler, gök elması olarak bilinen meteor olduğunu söylüyor. Bazı sitelere baktım 35, 40 ve 50 bin dolara kadar satılanlar var. Bir uzmanına sordum eğer uzay elmasının meteoruysa daha da yüksek bir fiyata satabilirsin dedi. Araştırmalar esansında Amerika’da bir alıcıya ulaştım ama İngilizce bilmediğim için satamadım” diye konuştu.