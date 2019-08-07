Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.