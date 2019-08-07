Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı

GAZİANTEP'te otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı - Sayfa 1

GAZİANTEP'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

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Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı - Sayfa 2

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı - Sayfa 3

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te trafik kazası 3 ölü 12 yaralı - Sayfa 4

Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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