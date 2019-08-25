Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası
Demirören Haber Ajansı
GAZİANTEP'te Suriyeli iki grup arasında çıkan, kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
GAZİANTEP Şaçaklı Mahallesi'nde Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; ellerinde kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların olduğu Suriyeli iki grup, bir anda kavga etmeye başladı.
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Ellerindeki kesici aletlerle birbirlerine vuran gruptakiler, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi.
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Bazı kişiler, mağazanın önünde elbise asmak için kullanılan demir askılığı parçalayarak, bunlarla birbirine vurmaya devam etti.
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Kavga sonrası iki gruptaki Suriyeliler, yaralanan arkadaşlarını alarak, hastaneye götürdü.
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