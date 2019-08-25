Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası

GAZİANTEP'te Suriyeli iki grup arasında çıkan, kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası - Sayfa 1

GAZİANTEP Şaçaklı Mahallesi'nde Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; ellerinde kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların olduğu Suriyeli iki grup, bir anda kavga etmeye başladı.

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Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası - Sayfa 2

Ellerindeki kesici aletlerle birbirlerine vuran gruptakiler, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi.

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Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası - Sayfa 3

Bazı kişiler, mağazanın önünde elbise asmak için kullanılan demir askılığı parçalayarak, bunlarla birbirine vurmaya devam etti.

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Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası - Sayfa 4

Kavga sonrası iki gruptaki Suriyeliler, yaralanan arkadaşlarını alarak, hastaneye götürdü.

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