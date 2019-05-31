Gaziantep'te Süper Lig sevinci
İhlas Haber Ajansı
Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında geçen yıl Erzurum BŞB'ye penaltılarda yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Gazişehir Gaziantep, bu yıl ise hem yarı finali hem de finali penaltı atışlarını kazanarak Süper Lig'e çıktı.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta penaltı atışlarını 5-3 kazanarak Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oldu.
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Geçen yıl Erzurum BŞB maçını penaltı atışları ile kaybederek Süper Lig hedefini gerçekleştiremeyen Gazişehir Gaziantep, Erzurumspor'un küme düştüğü bu sezonun sonunda yarı finalde Osmanlıspor'u, final maçında da Hatayspor'u penaltılarda geçerek adını Süper Lig'e yazdırdı.
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Gaziantep kentinde taraftarlar iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselmenin coşkusu yaşanıyor.
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Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan dev ekranda maçı izleyen binlerce Gaziantepli maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.
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