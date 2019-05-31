Gaziantep'te Süper Lig sevinci

Geçen yıl Erzurum BŞB maçını penaltı atışları ile kaybederek Süper Lig hedefini gerçekleştiremeyen Gazişehir Gaziantep, Erzurumspor'un küme düştüğü bu sezonun sonunda yarı finalde Osmanlıspor'u, final maçında da Hatayspor'u penaltılarda geçerek adını Süper Lig'e yazdırdı.