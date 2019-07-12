Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü

Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü

GAZİANTEP'te kontrolden çıkan TIR, orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, TIR'da bulunan 3 kişi öldü.

Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü - Sayfa 1

Sürücüsü tespit edilemeyen sebze yüklü 76 AD 438 plakalı TIR, Gaziantep otobanı kuzey gişeleri yakınlarında yoldan cıktı.

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Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü - Sayfa 2

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarak orta bariyerlere çarptı.

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Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü - Sayfa 3

Kazanın ardından sebze ve meyveler yola savrulurken savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

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Gaziantep'te sebze yüklü TIR otobanı savaş alanına çevirdi 3 ölü - Sayfa 4

Kazada TIR'ın içerisinde bulunan Ömer Koçak, Necati Er ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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