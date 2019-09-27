Gaziantep'te PTT şubesi soyguncusu yakalandı
GAZİANTEP'te bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.
GAZİANTEP merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki PTT şubesine, iki gün önce, giren B.D., elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup kasadaki paraları vermesini istedi.
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Zanlı, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.
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Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonda zanlıyı, evinde yakaladı.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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