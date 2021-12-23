Gaziantep'te pittbul saldıran küçük Asiye komada iken 'Tofita Ayça' Tekindor: Biz ölelim, hayvanlar yaşasın!

GAZİANTEP'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyata alındı. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken sosyal medyada çok konuşulacak bir yorum geldi. Twitter'da çok sayıda kullanıcıyı çileden çıkaran Ayça Tekindor, "Biz ölelim hayvanlar yaşasın" diyerek pitbull saldırısıyla ilgili ne bir haber ne de tek satır bir eleştiri okumaya tahammülü olmadığını ilan etti. Yıllar evvel 'Yıkılıyo' sloganıyla yer aldığı şeker markasının reklamıyla ödeşleşen ve 'Tofita Ayça' olarak bilinen Tekindor'un bu paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.