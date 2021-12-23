Gaziantep'te pittbul saldıran küçük Asiye komada iken 'Tofita Ayça' Tekindor: Biz ölelim, hayvanlar yaşasın!
GAZİANTEP'te yasaklı ırk olan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla 4 yaşındaki Asiye Ateş isimli kız çocuğu yaşam mücadelesi verirken, oynadığı şeker reklamıyla tanınan 'Tofita' lakaplı Ayça Tekindor ortalığı ayağa kaldıracak bir çıkışta bulundu. Tekindor 'Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın' dedi.
GAZİANTEP'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyata alındı. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken sosyal medyada çok konuşulacak bir yorum geldi. Twitter'da çok sayıda kullanıcıyı çileden çıkaran Ayça Tekindor, "Biz ölelim hayvanlar yaşasın" diyerek pitbull saldırısıyla ilgili ne bir haber ne de tek satır bir eleştiri okumaya tahammülü olmadığını ilan etti. Yıllar evvel 'Yıkılıyo' sloganıyla yer aldığı şeker markasının reklamıyla ödeşleşen ve 'Tofita Ayça' olarak bilinen Tekindor'un bu paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.
4 yaşındaki Asiye'nin çığlıklarına komşuları yetişti! Yetişmeselerdi paramparça olacaktı!
Beştepe Mahallesi’nde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti.
Ameliyata alındı, durumu ağır!
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı.
4 yaşındaki Asiye can savaşında iken Ayça Tekindor'dan skandal tweet!
Tüm Türkiye'nin içini dağlayan bu pitbull vahşetine ilişkin, küçük Asiye'nin komada olmasına rağmen Ayça Tekindor'un attığı 'Biz ölelim hayvanlar yaşasın" tweeti, yasaklı ırklardan biri olan pittbull türünün neden beslendiği ve üretildiğine ilişkin tepkilerle dolup taşarak zaten gergin olan sosyal medya atmosferine bomba gibi düştü. Tekindor bu açıklamalarının ardından yerden yere vuruldu.