Gaziantep'te kuzuyu emziren kangal köpeğinin annelik şevkati
GAZİANTEP'te yavrularını dünyaya getiren dişi kangal köpeğinin, annesi ölen kuzu emzirmesi kentte şaşkınlığa neden oldu.
Kalaycık Mahallesi’nde Mesut Karakuş’a ait koyunlara bekçilik yapan dişi Kangal köpeği ‘Lassi’, 25 gün önce 12 yavru dünyaya getirdi. Lassi, kendi yavrularının yanı sıra annesi ölen kuzuyu da emzirmeye başladı.
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Kangal köpeğinin, 12 yavrusuyla birlikte kuzuya da annelik yapması, görenleri şaşırtıyor.
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20 yıldır besicilik yapan Mesut Karakuş, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlattı.
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Mesut Karakuş, şu sözleri ifade etti: "Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emzirdiğini görünce çok şaşırdım.
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