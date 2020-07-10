Gaziantep'te 'Kurutmalık' sezonu başladı dolmalık biber nakış nakış ipe diziliyor

"Lezzeti güneşin cömertliğinden geliyor"

Kurutmalık sezonunda coğrafyanın önemli olduğunu ifade eden Seçkin, Gaziantep kurutmasının lezzeti ve aromasını güneşin cömertliği ile ilişkilendirdi. Kentte üretilen kurutmalığın kalite ve fiyat olarak diğer illerden daha yüksek olduğunu anlatan Seçkin, ''Gaziantep'te kurutulan ürünler Türkiye'de diğer illerde üretilen kurutmalıklardan biraz daha pahalıya geliyor. Bunun sebebi ise, Gaziantep'in konumu ve bu mevsimde güneşin cömertliğidir. Bizim kurutmalıklarımızın kalitesini fiyatını ve değerini artırıyor'' diye konuştu.