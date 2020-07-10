Gaziantep'te 'Kurutmalık' sezonu başladı dolmalık biber nakış nakış ipe diziliyor
GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı. Her evin kapısında 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kurutulan sebzeler, halkın gelir kaynağı. İşte dolmalık biberin 'kurutmalık' serüveni...
Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havada, temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurt içi ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere de gönderiliyor. 10-15 gün süreyle kuruyan patlıcan, biber ve kabaklar toplanıp ipe dizildikten sonra sofralara uzanıyor.
150 milyonunu Gaziantep karşılıyor
Gaziantep'in kurutmalık sebzede dünyaya açılmış durumda olduğunu belirten Türk Yüksek Ziraat Birliği Gaziantep Temsilcisi Kenan Seçkin, Türkiye'de aşağı yukarı bamya hariç 250 milyon sebze kurutulduğunu, bunun 150 milyonunu Gaziantep'in karşıladığını ifade etti. Seçkin, ''Gaziantep denilince akıllara yemek ve gastronomi gelir. Bunun en önemli yapı taşlarından birisi de kurutmalıktır. Bugün Türkiye'de aşağı yukarı 250 milyon kurutmalık üretiliyor bamya hariç olmak üzere. Bunun 150 milyonu Gaziantep'te üretiliyor. O yüzden Gaziantep kurutmalık konusunda çok önemli bir yere sahip'' dedi.
"Lezzeti güneşin cömertliğinden geliyor"
Kurutmalık sezonunda coğrafyanın önemli olduğunu ifade eden Seçkin, Gaziantep kurutmasının lezzeti ve aromasını güneşin cömertliği ile ilişkilendirdi. Kentte üretilen kurutmalığın kalite ve fiyat olarak diğer illerden daha yüksek olduğunu anlatan Seçkin, ''Gaziantep'te kurutulan ürünler Türkiye'de diğer illerde üretilen kurutmalıklardan biraz daha pahalıya geliyor. Bunun sebebi ise, Gaziantep'in konumu ve bu mevsimde güneşin cömertliğidir. Bizim kurutmalıklarımızın kalitesini fiyatını ve değerini artırıyor'' diye konuştu.
Kurutmalığın Gaziantep'te hem kültür hem de bir sektör haline geldiğini vurgulayan Kenan Seçkin, kurutmalıkta havada rutubetin olmamasının en önemli etken olduğunu ifade etti.