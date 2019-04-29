Gaziantep'te iğrenç olay! Taytlı sapık yakalandı!

Gaziantep'te iğrenç olay! Taytlı sapık yakalandı!

GAZİANTEP'te küçük kız çocuğunu bakkala gitme bahanesiyle yanına çağıran sapığı mahalleli fark edip, dövdükten sonra polise teslim etti.

Gaziantep'te iğrenç olay! Taytlı sapık yakalandı! - Sayfa 1

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te iğrenç olay! Taytlı sapık yakalandı! - Sayfa 2

Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden Mehmet D., kaçmaya başladı.

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Gaziantep'te iğrenç olay! Taytlı sapık yakalandı! - Sayfa 3

Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.

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Gaziantep'te iğrenç olay! Taytlı sapık yakalandı! - Sayfa 4

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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