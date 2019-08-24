Gaziantep'te hastane odasında dehşet! Yeni doğum yapan eşini bıçakladı
TÜRKİYE Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetini konuşurken benzer bir olay Gaziantep'de yaşandı. Yeni doğum yapan Güldane Y., (28) hastane odasında boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Y'nin (35) barışma teklifini reddedince dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklandı.
Olay, dün gece, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ahmet Y. ve Güldane Y., 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Y., 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y.'ye boşanma davası açtı.
Dün doğum için hastaneye giden Güldane Y., öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Y. de annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı.
Eve dönmesini istedi
Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Y., eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Y. eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Y., yanında getirdiği bıçakla Güldane Y.'yi başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp dövmeye başladı.
Gözaltına alındı
Bu sırada Güldane Y.'nin yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği Ahmet Y.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Y.'yi gözaltına aldı.