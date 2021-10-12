Gaziantep’te feci kaza! Traktör ikiye bölündü ölü ve yaralılar var

Öte yandan, Hafif ticari araçta bulunan ve ağır yaralanan Saadet Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 3 yaralıdan traktör sürücüsünün durumun da ağır olduğu öğrenildi.