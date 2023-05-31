Gaziantep'te feci kaza: Alev topuna dönen araçta 1 kişi yanarak öldü!

Bir kişi yanarak öldü, 5'i ağır 8 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.