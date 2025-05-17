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Gaziantep'te fabrikada patlama oldu! Yaralı işçiler var, görüntülere bakın

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Gaziantep'te fabrikada patlama oldu! Yaralı işçiler var, görüntülere bakın

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi. 7 işçi hastaneye kaldırılırken patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu. İşte olay yerinden görüntüler

Gaziantep'te fabrikada patlama oldu! Yaralı işçiler var, görüntülere bakın - Resim: 1

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Gaziantep'te fabrikada patlama oldu! Yaralı işçiler var, görüntülere bakın - Resim: 2

Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Gaziantep'te fabrikada patlama oldu! Yaralı işçiler var, görüntülere bakın - Resim: 3

Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.

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Gaziantep'te fabrikada patlama oldu! Yaralı işçiler var, görüntülere bakın - Resim: 4

Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.

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