Gaziantep'te evini arabasını satıp bu işi yapıyor hastalık haline geldi bırakamıyor
GAZİANTEP'te Hanifi Özaslan'ın (53), 40 yıl önce başladığı antikacılık işi kendisinde hastalık haline geldi. Özaslan, bu iş için tüm mal varlığını sattığını ifade etti.
Gaziantep’te, 13 yaşındayken babasının seyyar satıcılık yaptığı zamanlarda dolaştıkları köylerden aldıkları bakır ve hurda eşyalarla antika merakının başladığını söyleyen Hanifi Özaslan bu antikaların kendisinde zaman içinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. 40 yıldır antika işi ile uğraştığını ifade eden Özaslan, bu tutkusu için Gaziantep’teki arsasını, arabasını ve iş yerini sattığını söyledi.
Emekli maaşını dahi bu işe yatırdığını anlatan Özaslan, antika merakından vazgeçmeyeceğini belirtti.
Hanifi Özaslan, çocukluk yıllarında babası ile birlikte seyyar satıcılık yaptığını kaydetti. Köylerden topladıkları hurda ve bakırların antika olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Özaslan, "Babam seyyar satıcı olduğu için çocukluğumda onunla beraber köyleri gezerdik." diye konuştu.
Özaslan şöyle devam etti: Gittiğimiz yerlerde bakır demir hurda eşyaları alırdık. Önce bu eşyaları hurdaya verirdik sonra ben bunların antika olduğunu anladım. Bunların bir kısmını müzeye verdim bir kısmını antikacılara sattım.