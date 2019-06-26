Gaziantep'te eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla sokakta yaşıyor

“Çok zor durumdayım”

Eşinin kendisini eve almadığını ileri süren Gümüş, zor durumda olduğunu söyleyerek, “Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Kadın sığınma evinde de kaldım ama orası kalıcı değil. Gidecek, sığınacak bir yerim yok. Çok zor durumdayım. Çocuklarımla birlikte aç susuz sokakta kaldım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Fatma Şahin’den çocuklarımla kalacak bir ev istiyorum. Allah rızası için bize yardım etsinler. Maddi bir gelirim de yok. Annem babam da ölü. Şeker hastalığım var, rahatsızlıklarım var. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.