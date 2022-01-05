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Gaziantep'te engelli gibi davranan dilenci zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep'te engelli gibi davranan dilenci zabıtayı görünce ayağa kalktı

GAZİANTEP'te, engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.Bülent D.'ye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te engelli gibi davranan dilenci zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti. 

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Gaziantep'te engelli gibi davranan dilenci zabıtayı görünce ayağa kalktı

Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.

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Gaziantep'te engelli gibi davranan dilenci zabıtayı görünce ayağa kalktı

Dilenmenin yasak olduğunu ve ceza keseceğini söyleyen zabıta ekiplerinin karakola götürdüğü Bülent D., bu sırada geçtiği üst geçitten atlayacağını söyledi. 

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Gaziantep'te engelli gibi davranan dilenci zabıtayı görünce ayağa kalktı

Zabıta ekiplerinin engellediği Bülent D.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

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