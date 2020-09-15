Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüyle ilgili evde ortaya çıkan detay

Giriş kapısının iç kolunda ve dahasında tespit edildi

Giriş kapısının iç kolunda, banyo ve yatak odası arasındaki antrenin duvarında, birlikte oldukları genç odasının kapı iç kolunda, oda zemininde, balkon kapısının iç kısmında, balkon zemininde ve balkonun korkuluklarında, genç odasının banyo ve zemini ile odada bulunan iki yatakta yoğun olarak kan izleri tespit edildi.Ancak bu izlerin sadece Mehmet Kaplan’a mı ait olduğu, Duygu Delen’in kan izlerinin bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.