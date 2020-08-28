Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümünde Mehmet Kaplan'ın idrar testinde çıktı
Duygu Delen'in 4'üncü kattan düşüp ölümüyle tutuklanan Mehmet Kaplan'ın idrar testinde çarpıcı sonuca ulaşıldı.
GAZİANTEP'te 17 yaşındaki Duygu Delen, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmiş, olay sonrası evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, gözaltına alınmıştı. Tutuklanan şahsın, Duygu Delen'i ittiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Daha önceki ifadesinde 'Tartıştık, birkaç kez vurdum' diyen Mehmet Kaplan'ın idrar testinde esrar tespit edildi.
Olay günü esrar kullandı: Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre, zanlı Kaplan'ın; idrar testinde esrar çıktığı tespit edildi. K.'ın 14 Ağustos'taki idrar toksit tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandı. Bu sonuçla beraber Mehmet K.'ın, olay günü esrar kullandığı ifade ediliyor.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı, şahsın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet K.'ın 14 Ağustos'taki idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.
Ne olmuştu?: Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.