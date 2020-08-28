Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümünde Mehmet Kaplan'ın idrar testinde çıktı

GAZİANTEP'te 17 yaşındaki Duygu Delen, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmiş, olay sonrası evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, gözaltına alınmıştı. Tutuklanan şahsın, Duygu Delen'i ittiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Daha önceki ifadesinde 'Tartıştık, birkaç kez vurdum' diyen Mehmet Kaplan'ın idrar testinde esrar tespit edildi.