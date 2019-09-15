Gaziantep'te düğünde kavga 3 yaralı
GAZİANTEP'te düzenlenen düğünde halay çekildiği sırada davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat, düğünü terk ederken kavgada 3 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te düğünde halay çekildiği sırada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda halay çekildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi darp edilerek yaralandı.
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Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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