Gaziantep'te düğünde kavga 3 yaralı

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te düzenlenen düğünde halay çekildiği sırada davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat, düğünü terk ederken kavgada 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te düğünde halay çekildiği sırada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda halay çekildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi darp edilerek yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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