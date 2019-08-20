Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga 9 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga 9 yaralı

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde husumetli aileler arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga 9 yaralı - Sayfa 1

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde belediyeye ait düğün salonundaki düğünde karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın sopa, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Ekiplerin biber gazıyla müdahalesiyle son bulan kavgada, E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K., Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. yaralandı.

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Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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