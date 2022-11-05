Gaziantep'te dev eser: GAZİRAY hizmete giriyor! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Gaziantep'te hizmet verecek Gaziray Banliyö Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek. 300 binden fazla işçinin çalıştığı sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak banliyö hattının şehir içi trafiği de rahatlatması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projeleri bugün hizmete açıyor.
Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek törende açılışını yapacağı projeler arasında yer alan Gaziray projesi, yaklaşık 4 milyar liralık maliyetle Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı.
Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yapıldı.
16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5.5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa edildi. Gaziray'da kullanılacak Elektrikli Tren Setleri de TÜRASAŞ tarafından üretiliyor.