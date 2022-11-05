Gaziantep'te dev eser: GAZİRAY hizmete giriyor! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yapıldı.