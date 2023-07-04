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Gaziantep'te büyük panik! Alev alev yanıyor gökyüzü karardı

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Gaziantep'te büyük panik! Alev alev yanıyor gökyüzü karardı

GAZİANTEP'ten yangın haberi geldi. Sağlık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada yangın başladı. Yangının sebebi henüz bilinmezken ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı işçiler ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te büyük panik! Alev alev yanıyor gökyüzü karardı

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

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Gaziantep'te büyük panik! Alev alev yanıyor gökyüzü karardı

Yangın sırasında tahliye edilen bazı işçiler, dumandan etkilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Gaziantep'te büyük panik! Alev alev yanıyor gökyüzü karardı

İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

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Gaziantep'te büyük panik! Alev alev yanıyor gökyüzü karardı
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