Gaziantep’te Atatürk'ün babasına hediye ettiği mendili satışa çıkardı

"Mendil hiç yıkanmadı"

Hiçbir şekilde müdahale etmeden mendili özenle sakladıklarını ifade eden Boztoprak, “Ben çocukluğumdan beri bilirim annem sandığında saklardı, el vurmazdık, kullanmazdık, ütü dahi yapmadık. Kıymetli bir hediyeydi, sandığımızdaydı sürekli. Anne ve babamın vefatından sonra ben aldım, bende kaldı” şeklinde konuştu.

Yaşadığı bir kefil olayının ardından servetini kaybettiğini kaydeden Boztorpak, “Başımdan bir takım olaylar geçti, bir kefillik olayı oldu ve orada çok büyük zararım oldu. Evlerimi satmak zorunda kaldım, şimdi eski halime döneyim diye uğraşıyorum. Fiyat belirlemedik ama bu kıymetli bir şey, öyle 10 liralık, 5 liralık bir şey değil. Talep olursa sonuca bağlarız, çünkü satmayı düşünüyoruz artık. İsteyenler eksperini getirsinler, burada baktırsınlar, inceletsinler burada olur ama Gaziantep dışına satmadan göndermem. Babamdan kalan bir eşya, bunu satmak kolay değil. Bunu satmanın ne kadar zor olduğunu, içimin nasıl sızladığını yaşamayan bilmez. Benim için kıymetli ve kıymeti altında da vermem” diye konuştu.