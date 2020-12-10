Gaziantep'te 50 komando törenle Suriye'ye uğurlandı! Dualar okundu kurbanlar kesildi

24 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendiğini hatırlatan Bekmez, şöyle devam etti: Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyeti ve güvenliği için olmazsa olmaz olan bu harekatın sonucunda oradaki terör yuvaları temizlenmiş, burada istikrarın sağlanması noktasında bir yapı oluşturuldu. Bölgede hayatın normale dönmesi ile alınan kararlar ile güvenliğin sağlanması o bölgede yapılacak olan saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla bizim taburumuza da görev verilmiştir."