Gaziantepli oto tamircisi 2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Testler olumlu geçince aktif olarak kullanıyorum: Yaptığı testlerin başarılı olduğunu gördükten sonra sistemi sıfır arabaya monte ettiğini belirten Murat Ağbaş, “Baktım ki petrol fiyatları yüksek, savaşlar da hep bu petrol yüzünden oluyor. Ben de bunu önlemek için böyle bir fikir geliştirdim. Yaptığım sistemi ilk başta eski model bir araçta test ettim. Yaklaşık 10 bin kilometre yaptıktan sonra motorunu açarak herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettim. Hiçbir olumsuzluk olmadığını görünce biri sıfır olmak üzere 2 araca daha bu sistemi monte ettim. Araca takılan sistem sayesinde yakıttan yüzde 50 tasarruf yapılıyor. Yüzde 50 suyla çalıştığı için yakıt yüzde 50 düşerken, performans da yüzde 30 artıyor” dedi.