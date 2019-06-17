Gaziantep’in meşhur lezzetine yoğun talep! Turistler alıp ülkesine götürüyor

1 saat pişiyor: Kesen, şu açıklamalarda bulundu; "Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor."