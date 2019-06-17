Gaziantep’in meşhur lezzetine yoğun talep! Turistler alıp ülkesine götürüyor
GAZİANTEP'e özgü acılı ve sade nohut dürüm tüm dünyadan turist çekmeye devam ediyor. Öyle ki turistler yedikleri nohut dürümü yaşadıkları ülkeye götürüyor.
UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürüm büyük ilgi görüyor. Geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatların karışması ile yapılan nohut dürüme çevre kentler ve yurt dışından da talep geliyor.
Popülerliği günden güne artan nohut dürüm işletmecisi Ahmet Kesen, özellikle gurbetçilerin ve çevre illerden gelen vatandaşların istekleri doğrultusunda pişmiş nohudu özel yöntemlerle soğutarak istenilen yere ulaştırılmasını sağlıyor. Ayrıca nohut dürümünün kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kesen, bu lezzetin hazırlanışı ve bilinmeyenleri hakkında bilgi verdi.
1 saat pişiyor: Kesen, şu açıklamalarda bulundu; "Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor."
Acılı veya sade: "Son yıllarda başta gurbetçi müşterilerimiz olmak üzere gidecekleri yere nohut götürmek isteyenler çoğaldı. Biz de bunun için isteğe bağlı acılı ya da sade nohudu önce doğal ortamında sonra buzdolabında soğutarak götürüleceği yer için hazırlıyoruz."