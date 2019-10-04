Gaziantep'deki evinde kalbi duran lise öğrencisi öldü! Arkadaşları yıkıldı

Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşlı ninesi ile birlikte kalan 15 yaşındaki Hasan Miraç Erat evinde aniden rahatsızlandı. Ninesinin durumu bildirdiği komşularının olay yerine çağırdığı 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.