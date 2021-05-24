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Gaziantep Nizip Caddesi Çin'i korkutuyor! 45 ülke bu caddeden alıyor 220 milyon...

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep Nizip Caddesi Çin'i korkutuyor! 45 ülke bu caddeden alıyor 220 milyon...

GAZİANTEP'in Nizip Caddesi, günlük 2 milyon üretim ve 45 ülkeye ihracatla Çin'i korkutuyor.

Gaziantep Nizip Caddesi Çin'i korkutuyor! 45 ülke bu caddeden alıyor 220 milyon...

Gaziantep’te ayakkabı ve terlik sektörünün doğduğu yer olan Nizip Caddesi’nde üretim yapan firmalar dünyanın en büyük ayakkabı ve terlik üreticisi olan Çin’e kafa tutuyor.

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Gaziantep Nizip Caddesi Çin'i korkutuyor! 45 ülke bu caddeden alıyor 220 milyon...

Zamanla kentin büyümesiyle şehrin içinde kalan Nizip Caddesi bir organize sanayi bölgesinden farksız şekilde çalışırken üretim kapasitesi ve potansiyeliyle Çin’i korkutuyor.

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Gaziantep Nizip Caddesi Çin'i korkutuyor! 45 ülke bu caddeden alıyor 220 milyon...

220 milyon dolar ihracat
Dünya ayakkabı ve terlik piyasasında Çin’in en büyük rakibi olan Nizip Caddesi’nden 2020 yılında 45 ülkeye 200 milyon dolar ihracat yapıldı

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Gaziantep Nizip Caddesi Çin'i korkutuyor! 45 ülke bu caddeden alıyor 220 milyon...

Çin'in korktuğunu doğruladı
Bölgede faaliyet gösteren 500 firmanın günde 2 milyon çift terlik ve ayakkabı ürettiği söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Bayındır, “Çinli firmalar Nizip Caddesi'nden korkuyor. Çünkü çok ciddi bir potansiyele sahibiz” dedi.

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