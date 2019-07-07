Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor

Türkiye'nin en büyük stadyumları arasında yer alan 33 bin 500 kapasiteli Gaziantep Kalyon Stadı, Gazişehir Gaziantep ile tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi statta iki yıldır yıpranmış olan çim saha ve kırılmış olan koltuklar için hummalı bir çalışma başlatıldı.