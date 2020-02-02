Gaziantep FK Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK karşısında adeta hezimeti yaşadı. Rıza Çalımbay'ın ekibi sahadan 5-1 yenik ayrıldı ve 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ev sahibi takımın yeni transferi Maxim attığı iki golle yıldızlaştı. Gaziantep FK takımında Diarra, Muhammet Demir ve Kenan Özer kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü ise Hakan Arslan attı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 41 puanda kaldı ve ligde zirve adeta alev aldı.
4’ücü dakikada orta alanda gelişen ev sahibi takımın atağında Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu önünde bulan Maxim’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
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31’inci dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Topa gelişine vuran Hakan'ın yaptığı vuruşta top ağlarla gitti: 1-1.
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39’uncu dakikada ev sahibi takımın orta alandan başlattığı atakta Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda savunmaya da çarpan top meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
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47’nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1.
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