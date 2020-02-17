Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısı heyecan fırtınasına sahne oldu. Muhammet Demir'in kaçırdığı 2 penaltı, Sumudica'yı çıldırtırken; Rize son yarım saati 10 kişi tamamladı. 90 dakika Gaziantep'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Puanını 30'a yükselten Gaziantep, 9. sıradaki yerini korudu. Ateş hattından uzaklaşamayan Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. sırada yer aldı.
12. dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
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15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.
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16. dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.
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36. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
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