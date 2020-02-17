Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.