Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi
Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenirdi. Çünkü onun hayatında çocuk sevgi demekti.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hayatın tüm alanlarını olumsuz etkilerken Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ölümcül virüs salgının gölgesinde giriyor.
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Yurdun dört bir yanından çocukların evlerindeki bayram sevinçleri sosyal medya aracılığı ile paylaşılıyor.
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Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenirdi. Çünkü onun hayatında çocuk sevgi demekti.
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İşte Atatürk'ün çocuk sevgisinden kareler...
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